英國傳媒報道，歐洲足協（UEFA）可能會將原定安排在溫布萊球場進行的歐國盃決賽，移師匈牙利上演。

今屆歐國盃四強及決賽，均獲安排在溫布萊球場上演，英國《每日郵報》指，UEFA正要求英國政府，豁免2,500名貴賓接受入境隔離檢疫，否則就會把7月11日的決賽，改到匈牙利的布達佩斯舉行。

英國上月爭取取代土耳其伊斯坦堡，主辦歐聯決賽時，其實亦曾面對類似局面。今屆歐聯兩支決賽隊伍，是同樣來自英超的曼城與車路士，由於土耳其被列入英國旅遊限制的紅色名單，故UEFA特別更改了比賽地點。溫布萊原本亦是接辦的熱門之一，但英國政府無法與賽會就豁免隔離檢疫方面達成共識，令這場「全英決賽」最終要在葡萄牙舉行。

根據安排，假如四強與決賽按原定計劃在有9萬個座位的溫布萊進行，每場將可有4.5萬名球迷入場觀戰，而防疫規格較寬鬆的布達佩斯，則容許球迷坐爆全場。消息指，英國政府非常希望可以保留決賽主辦權，正積極與UEFA進行磋商。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波