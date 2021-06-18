周四歐國盃B組丹麥主場以1:2不敵比利時，今仗是丹軍自中場基斯甸艾歷臣一度心臟停頓送院後首場賽事，開賽10分鐘雙方球員就放棄攻守，停下來鼓掌及互相擁抱，支持艾歷臣。全場亦呈現一片紅海，多人穿起這位丹麥中場的10號球衣，賽前帕肯球場更準備了一件巨型的艾歷臣球衣為他打氣，場面相當溫馨。

比利時前鋒盧卡古日前就透露過，今仗會在踢至10分鐘時會停下球賽鼓掌，向對手兼國際米蘭隊友艾歷臣致敬。艾歷臣於上周六丹麥鬥芬蘭的B組首戰上半場，突然暈倒不醒人事，更一度心臟驟停，幸經搶救後回復意識。今仗丹麥於哥本哈根的主場帕肯球場，到處盡是支持艾歷臣的標語和橫額，多位球迷穿上其10號球衣支持他，賽前球場中央更展示一件巨型的艾歷臣球衣旗幟。一眾丹麥球員受鼓舞鬥志激昂，開賽僅兩分鐘便靠尤素夫保臣先開紀錄，不論主客球迷均高呼慶祝。

當比賽踢至10分鐘時亦暫停下來，在場人士包括球員、球迷、球證、職員和教練等，紛紛為艾歷臣鼓掌一分鐘。兩隊球員更無分彼此互相擁抱，為艾歷臣打氣，場面感人。雖然丹麥最後被比利時反勝2:1，但盧卡古賽後稱讚丹麥「拯救了我朋友的生命」：「我非常尊重他們，他們救回了我朋友的性命，我很感激，他們今天展現出無比勇氣。上半場時我亦一直在想艾歷臣，因此我要暫時將我的情感放一邊。丹麥要繼續相信，完成下場鬥俄羅斯的小組賽。」

丹麥前鋒巴夫韋迪賽後回到更衣室亦表示：「艾歷臣在Whatsapp群組發了一個訊息給我們，他說他認為我們非常出色，那時我還沒有時間看，我們回到更衣室時就收到他的訊息。」據報艾歷臣在帕肯球場外約500米的醫院，穿着丹麥球衣觀賽為國家隊打氣。

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