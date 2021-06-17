東西岸一哥齊陷出局邊緣。周三NBA季後賽西岸準決賽，快艇作客西岸頭號種籽爵士，賽前雖收到主將尼納特（Kawhi Leonard）因右膝傷缺陣兼復出無期的壞消息，幸仍有保羅佐治（Paul George、PG）挺身攻入全場最高37分，以119:111贏波場數領先3:2；同日東岸1哥76人在主場輸波，以106:109不敵鷹隊，總場數落後2:3。

文：何西

快艇有望成為季後賽「逆轉王」，球隊在西岸首圈鬥小馬，首2仗皆落敗下終險勝4:3晉級，如果這圈賽事最終能淘汰常規賽冠軍爵士，便可成為NBA史上首支球隊，在單一屆賽事裏2度在落後場數0:2下，最終勝出該圈賽事。

賽前不久快艇傳出壞消息，在G4比賽末段受傷退下火線的主將尼納特，因前十字韌帶（ACL）受創無緣候命，預計在這個系列賽餘下比賽都無法出戰。

爵士米曹高拔失準

爵士今場上半場外投表現甚佳，球隊在半場亦以65:60領先，然而進入下半場手感突變得冰冷，在第3節10次出手射三分全部不入，該節僅得18分下遭快艇超前，客軍一直保持領先優勢至完場，連贏三場下將形勢扭轉。爵士兩大主力表現平平，米曹（Donovan Mitchell）攻入21分、最佳防守球員高拔（Rudy Gobert）則有17分及10個籃板，但未能造出任何封阻。

東西岸一哥出局邊緣

快艇今場眾志成城減低了尼納特缺陣下的影響。PG發揮球星本色，攻入37分與取得16個籃板，加上54.5%投射命中率與2次封阻，4項數據皆是西岸準決賽至今5場比賽最高。馬卡斯莫里士（Marcus Morris）及列治積遜（Reggie Jackson）分別攻入25和22分，曼恩（Terance Mann）亦有13分進賬；球隊整體投籃命中率達51.2%，三分球40投16中亦有40%命中率。

周三另一場季後賽東岸次圈G5，76人在一度領先26分下竟遭鷹隊逆轉，以106:109飲恨。鷹隊在最後4分23秒仍落後10分的情況下翻盤，隨即連入15分反超，當中11分由T楊格（Trae Young）貢獻，全場取得39分和7助攻，成為神奇逆轉最大功臣。