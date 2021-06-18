歐洲國家盃周三上演三場分組賽，頭場9點鐘有E組的瑞典對斯洛伐克，午夜起就有兩場D組分組賽，分別是凌晨12點克羅地亞面對捷克，半夜3點場就有英格蘭硬撼蘇格蘭。

第一場

E組：瑞典 vs 斯洛伐克

開賽時間：18/06 9:00pm

（Now618及616台直播 ）

- 瑞典以往5次跟斯洛伐克交手，取得2勝3和，從未輸過。

- 今次是瑞典連續第6屆出戰歐國盃決賽周，但他們自2004年打入8強後，便從未試過在小組出線。

- 連同在首場分組賽以2:1擊敗波蘭，斯洛伐克在2021年未逢一敗，合共得到2勝4和。

- 斯洛伐克隊長咸錫離開中超球隊大連人後，在2021年3月加盟瑞超球會哥登堡，並簽約至8月底。

第二場

D組：克羅地亞 vs 捷克

開賽時間：19/06 0:00am

（ViuTV99、Now618及616台直播 ）

- 今仗會在蘇格蘭格拉斯哥的咸圃頓公園球場上演，克羅地亞歷來3次在這個球場出戰，錄得2和1負，對上一次是在13年10月的世盃外，以0:2不敵蘇格蘭。

- 克羅地亞過去兩次跟捷克進行友誼賽，取得1勝1和。

- 這是克羅地亞連續第五屆躋身歐國盃決賽周，該隊在對上屆有2次打入8強，另外2次則在分組賽階段出局。

- 捷克自從於1993年跟斯洛伐克分裂後，每一屆都能躋身歐國盃決賽周，包括在2004年殺入4強。

第三場

D組：英格蘭 vs 蘇格蘭

開賽時間：19/06 3:00am

（Now618及616台直播 ）

- 英格蘭上場以1:0小勝克羅地亞，是三獅軍團歷來首次在歐國盃首場分組賽奏捷。

- 英格蘭歷來32次在溫布萊迎戰蘇格蘭，共錄得18勝5和9負。

- 這是兩隊自1968年的歐國盃外圍賽以來，首次在歐國盃賽事碰頭。

- 雙方歷來114次對壘，是史上交手次數最多的國際賽戲碼，當中英格蘭錄得48勝25和41負。

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