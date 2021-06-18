基斯坦奴朗拿度（C朗）在首場對匈牙利時梅開二度，超越柏天尼以11球成為歐國盃史上入球王，他更向伊朗名宿戴伊109球的最多國際賽入球紀錄進發。不過，今仗鬥德國可能會令C朗增加壓力，事關這位葡萄牙隊長生涯對德國未曾取得過入球。

C朗目前有兩大紀錄正在叫糊，上仗鬥匈牙利的兩個入球，令他國際賽入球累積至106球，只要入多3球就可以追平伊朗名宿戴伊的109個國際賽入球紀錄；至於另一項紀錄就是他只差一球，就可以追平前德國前鋒高路斯在歐洲國家盃及世界盃合共19球的紀錄，假如今仗分組賽作客慕尼黑對德國隊時能夠取得入球，相信會格外有意思。

C朗有幫手不可輕視

不過，C朗生涯曾四次鬥德國卻從未取得入球，葡萄牙更是四戰全敗，今仗要取得入球對C朗來說將會是項新挑戰。德國的中堅馬菲亞斯真達就表示葡萄牙的攻擊點多，不可只死守C朗：「我在效力多蒙特時曾對過他1、2次，他目前依然是世界最佳射手，他在歐國盃已經取得兩個入球。假如球隊只集中注意力在C朗身上將是個大錯，因為葡萄牙亦有英超三子般奴費南迪斯、迪亞高祖達及貝拿度施華，他們同樣具備很強的入球能力。」

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