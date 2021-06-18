上周六丹麥0:1不敵芬蘭一仗，丹麥中場基斯甸艾歷臣突然倒地後更一度心臟停頓，雖然送院進行檢查，隨後丹麥隊醫確認艾歷臣需要安裝植入式心臟除顫器。根據英國BBC報道指，現年29歲的艾歷臣完成安裝心臟除顫器，並且已經順利出院。

周四經過了聽取丹麥隊醫以及國際專家的意見之後，艾歷臣同意安裝植入式心臟除顫器。完成了植入手術之後，艾歷臣在周五就出院探訪了一眾丹麥國家隊的隊友，至於現時將會與家人回家進行休養，艾歷臣在一份聲明中再次感謝外界的支持：「感謝大家大量的問候，看到以及感受到這些信息之後，實在是難以置信。手術進行得非常好，在發生這種情況後我感覺良好。」

艾歷臣續指：「好高興看到隊友們在昨晚（對陣比利時）踢出了一場精采的比賽。不用說，我當然會在下周一對陣俄羅斯的時候，繼續為球隊打氣。」

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