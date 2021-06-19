「好多人都將疫情放大，其實2016年里奧都有寨卡病毒，都有擔心的地方，但若將疫情放細去看，集中比賽會更好。」今日距離東奧開幕禮尚餘34日，被視為獎牌大熱的「女車神」李慧詩（Sarah）今日會見傳媒時坦逼最大挑戰不是疫情而是奧運會本身，目標是爭取兩面獎牌。

港隊總教練沈金康今日透露，以Sarah為首的場地單車隊將於下月27日才啟程到伊豆，雖然還有一個多月才到東奧，Sarah表示一切已準備就緒，只是因為疫情，大會規定奧運選手只能在賽前六至七天才能飛到日本，第三次參加奧運的她，將第一次在開幕後才出發：「開幕後才出發對我沒影響，反正都沒想過要出席開幕禮，或者屆時睇電視直播欣賞開幕禮。」

香港單車隊過去五天模擬東奧Sarah的時間表，頭四天由下午鬥到晚上七點，今晨十點鬥到中午，是模擬東奧最後一天爭先賽四強及決賽，由於連日來都跟男選手鬥車，一向捱得的Sarah都叫攰：「我是練到死過翻生再死過，好多謝男子隊一直陪我訓練，令我的速度及爆發力都加強了。」

東京奧組委昨日表示有機會為防疫閉門作賽，Sarah認為沒所謂：「就算奧運沒觀眾，奧運比賽本身已很有氣氛，我沒幻想伊豆場地沒觀眾的情況，但會幻想自己會踩得更加快，因為伊豆個場是一個快場；以前鬥車都試過有觀眾及沒觀眾，都無所謂，自己都可以tune（調節）到。」

將第三次出戰奧運的Sarah曾於2012倫奧奪得一面銅牌，她坦言三屆奧運目標沒有，都是為了爭取獎牌：「三屆奧運我都是想贏的心態，但今屆更加想贏，覺得今屆有點像2014年仁川亞運好想拿金牌的心情（當年她連奪凱林賽及爭先賽兩金）。」Sarah及李海恩的東奧女子凱林賽及爭先賽期是8月4-8日在伊豆舉行。

被問到有甚麽可以建議第一次出戰奧運的李海恩，Sarah隨即說：「我們已很久沒去旅行，今次以享受及渡假心情去參與奧運會也不錯。」事實上，今次作為東奧場地單車賽選手村的Laforet是溫泉酒店，予人放鬆及渡假的環境。

香港單車總會今日宣佈東奧所有人選名單，包括男子公路賽由蔡曉鋒出戰、女子麥迪遜賽及全能賽將是梁寶儀、逄瑤、楊倩玉，沈金康將在東奧前才決定這三名女將的正選位置，而女子凱林及爭先賽代表是李慧詩及李海恩。

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