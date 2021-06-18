歐國盃周六尾場賽事有E組的西班牙對波蘭，兩軍首輪賽事均未能勝出。雖然西班牙整體實力較高，惟波蘭仍有一定入球能力，形勢未必一面倒，讓球盤波蘭受讓一球/球半，下盤值博。

波蘭在首輪賽事以1:2意外不敵同組牌面實力較弱的斯洛伐克，晉級形勢響起警號。事實上，波蘭近期的國際賽成績並不理想，近8場僅獲1勝3和4負。雖然球隊擁有歐洲頂級前鋒羅拔利雲度夫斯基在陣，然而這位波蘭的焦點面對實力相若的對手時經常遭到嚴密看守，因此近期亦無甚表現。不過波蘭的入球力未有因為利雲度夫斯基被凍結而減弱，球隊近10場賽事合共射入17球，當中只有一場賽事未能攻破對手大門。而這17個入球當中，羅拔仔只佔當中的五球，可見波蘭的入球來源並非單靠這位前鋒。

至於西班牙上輪亦爆冷悶和瑞典0:0，同樣需要一場勝仗保持出線希望。早前確診covid-19的布斯基斯，最新檢測呈陰性，將隨隊出發但預計不會上陣。狂牛兵團的近況與波蘭雷同，過去一年甚至面對瑞士及希臘都無法取勝。此外，隊中前鋒艾華路莫拉達上場屢失良機受到外界抨擊，信心或會出現動搖，後備中鋒謝拉特摩蘭奴的大賽經驗又不算豐富，西班牙今場有機會在贏盡攻勢下只能小勝對手。

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