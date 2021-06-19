東京奧運將於七月舉行，香港單車隊今日（周六）於將軍澳單車館會見傳媒，過去一年受疫情煎熬，奧運似近還遠，四年前從蘇格蘭回流加入港隊的李海恩（Jessica）感言心情曾經壓抑，今奧運事在必行，她笑言鬆一口氣，「大家一直見招拆招，依家了咗件事，終於搞掂。」

過去一周港隊以賽備戰，連日於單車館舉行奧運模擬賽，與李慧詩及其他男隊友車輪戰鬥足五日後，Jessica大呼辛苦，「我崩潰咗三次，教練會用耳機叫啲男仔做戰術挑戰我哋，真係全力以赴，冇晒電喇。」上月她於單車國家盃表現平平，她指是次模擬賽雖挑戰體力極限，但她享受其中，「教練話我思路清晰，戰術好妥當。只要訓練時對自己要求夠高、夠狠，咁比賽就會有收穫。」Jessica為追尋奧運夢想，2017年決心從蘇格蘭回流訓練，歷盡得獎、失利、受傷起跌，她形容四年港隊生涯如坐過山車，「直頭過山車咁，之後再畀個疫情你，爽！又怕你三年（準備奧運）唔夠，再畀多一年你，都係見招拆招，因為根本計劃唔到，其實四年過得好快，諗返係難 ，但我好幸運有呢個機會。」人在異鄉，她一提起遠在蘇格蘭的未婚夫及家人時一度感觸，「我犧牲咗屋企人嘅相處時間，我有年半冇返過去見未婚夫、屋企人同隻狗。疫情對全球嚟講係好大挑戰，我都有好多起伏，淨係困住訓練冇比賽，有啲depress，尤其好多人話奧運會取消，咁我目標就係奧運，當時真係好絕望，多謝佢哋（家人）話畀我知，無論有冇奧運都以我為榮。」

現年30歲的Jessica今屆奧運將與李慧詩齊戰女子凱林及爭先賽，她指目標會貼近現實，冀計時賽創個人最佳，並於凱林賽躋身次圈。

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