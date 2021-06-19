蘇格蘭周五在歐國盃D組賽事硬撼英格蘭，曼聯傳奇領隊費格遜亦有入場觀戰，但當他乘坐的汽車駛進溫布萊的VIP停車場時，卻被當值管理員要求離開，改泊其他停車場。

於2013年退休的費格遜，以往曾率領曼聯贏盡各大小錦標，在英格蘭球壇地位超然。除此之外，他亦曾在1985至86年短暫擔任蘇格蘭國家隊領隊，領軍出戰86年墨西哥世界盃決賽周。然而，這位79歲蘇格蘭名帥周五到溫布萊為祖國打氣時，卻遇上不愉快經歷。英國傳媒報道，蘇格蘭早在開賽前四小時已抵達球場，但當他乘坐的私家車準備停在VIP停車場時，竟被職員要求離開，並指示他要把車泊在其他停車場。雖然費Sir即時面露不悅神色，但最終仍要遵照指示離開。不過，蘇格蘭今仗表現出色，最終更在廣被看低一線的情況下，以0:0賽和英格蘭，相信費格遜的悶氣應可一掃而空。

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