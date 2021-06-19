曾經因為向舊愛動武而被罰款的法國翼鋒京士利高文，近年已經修心養性，去年更成功向現任女友Sabrina Duvad求婚。為了陪伴臨盆在即的Sabrina，他更已獲准暫時離開國家隊集訓，準備迎接兩人的愛情結晶品。儘管法國疫情仍然嚴重，但當地足總強調已採取足夠措施，防止隊員受到感染。

法國周六就會在歐國盃F組第二輪分組賽，作客出戰匈牙利，大軍已於周四抵達布達佩斯，但在首戰未有上陣的京士利高文，已獲准暫時離開訓練營，回國陪伴臨盆在即的Sabrina。「徵詢過歐洲足協及其轄下Covid小組的意見後，迪甘斯與足總已批准京士利高文回國陪伴其伴侶，迎接孩子出生。我們已採取了一切預防措施，特別是在衞生方面。」法國足總發聲明說。

京士利高文於2017年，因兩次對身為名模的前女友Sephora Goignan施襲被警方拘捕，最終被法院罰款5,000歐元。他之後又結識了據報是時裝界KOL的Sabrina，並於去年7月到希臘米科諾斯島度假時，成功向對方求婚。修心養性後的高文表現越來越好，上季為拜仁慕尼黑上陣39場，合共錄得8個入球及15次助攻。或許是希望賺取更多「奶粉錢」，據報高文已拒絕拜仁續約，並有意轉戰英超，而曼聯則有可能成為這位25歲球星的下一站。

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