周六歐國盃F組大熱門法國，只能作客1:1賽和匈牙利，主隊的搶分功臣除了是入球者阿迪拿費奧拿之外，效力德甲RB萊比錫的門將古拉施斯，今仗面對法國的進襲面無懼色，最終成功保住身白之身。

大家可能有所不知，古拉施斯曾經效力過英超球會利物浦，曾經與加歷查、祖高爾等人做過隊友，不過自07年加盟利物浦後，不斷被紅軍借走，6年間從未為紅軍有過一次上陣機會，只曾在季前熱身賽亮相，最終在13年加盟奧地利球會薩爾斯堡，終於獲得正選表現機會，15年再轉投薩爾斯堡的姊妹球會、德甲新貴RB萊比錫，隨後更成為了匈牙利國家隊隊長。

雖然匈牙利在今屆歐國盃，抽中法國、德國與葡萄牙同組，不過匈牙利卻展示出強勁的戰鬥力，古拉施斯亦有穩定演出。今場開賽僅14分鐘，古拉施斯面對賓施馬禁區外勁射飛身撲走，隨後基沙文的門前補射，再次被古拉施斯救走。隨後匈牙利的防線，在古拉施斯的指揮下非常嚴密，雖然下半場法國基沙文的近距離射門，古拉施斯無從挽救，不過完場前古拉施斯救出麥巴比的單刀勁射，為匈牙利力保一分，實屬今場的最佳球員。

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