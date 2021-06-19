今屆香港足球明星頒獎禮以網上直播形式舉行，其中三位得獎者查理史葛、辛祖及林駿杰出席傳媒聚會，查理史葛和辛祖都表示，來季希望留在香港發展。

首季征戰港超聯的查理史葛除了成為「最佳11人」外，亦在港超聯球員之間投票選出的「球員之星」中取得32票當選，他表示：「我第一季來香港，實在不知道可以期待什麼，所以沒有想過贏取任何獎項，取得兩獎絕對是意料之外，因為港超聯除了有出色的外援，還有水平很高的本地球員。」他表示，兩個獎項同樣意義重大，其中「球員之星」由港超聯球員之間選出，「由每個周末面對的對手選出來，是一種肯定。」

愉園前途未明，查理史葛來季去向未定，他表示希望來港，他說：「希望可再贏這兩個獎項吧，我還未知道下季會去何處，現正享受假期。下季我可能在香港，也可能到別處，我已適應了香港很多，所以希望可再踢一個球季，甚至更長時間。」由曼聯青訓產品到業餘聯賽，再到今季來港即獲兩個人獎，查理史葛表示：「背負曼聯前青年軍的名字，去到那兒都很大壓力。過去幾年很多高低，第一季首投職業足球，很多未知數的情況下，贏得兩個獎很高興。」查理史葛認為，若愉園來季棄戰港超聯，對所有人而言都相當可惜。

第二度獲得「最佳11人」的辛祖就指，與東方合約屆滿後，現時還未決定來季去向，他表示收到來自印度和印尼的球會邀請，但女兒辛穎剛於上月出生，故要好好考慮是否接受聘約。

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