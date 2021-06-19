F1法國站上周六進行排位賽，紅牛車隊的韋特本造出全場最快圈速1分29秒990，反壓身後的平治雙雄咸姆頓和保達斯，搶得周日正賽桿位排頭位。「黑帝」咸姆頓慢韋特本0.258秒排第2，保達斯則慢0.386秒，與紅牛的佩雷斯分排3、4位。

Q1開賽僅4分鐘便出現首面紅旗，艾法托利的日本車手角田裕毅在第1個彎道就失控自炒，其戰車車尾被撞毀，不過數分鐘後賽事迅即重開。今場大勇的韋特本Q1已經造出很不錯的1分31秒001時間，但今節完結前，希斯車隊的「車神之子」米克舒密加亦在第7個彎道發生意外，賽會舉起第二面紅旗。今季升上F1的米克舒密加，今場是首次於Q1成功逃離最尾五位的淘汰區，惟因戰車損毀，他將不會出戰Q2。

Q2開始後，咸姆頓迅速標前壓着韋特本及其紅牛隊友佩雷斯，但保達斯今節造出暫時最快的1分30秒735，為平治帶來極大的優勢。不過韋特本於Q3力追搶回優勢，最後造出1分30秒325的全場最快圈速，搶得個人今季第2個桿位，亦是紅牛繼巴林站揭幕戰後再次奪杆位。韋特本周日正賽將排頭位出戰，慢0.258秒的咸姆頓，就與保達斯排2、3位出戰。韋特本賽後說：「今天沒有任何分數，我們要努力明天完成它，拿回我們在巴庫（阿塞拜彊站）痛失的25分。」

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