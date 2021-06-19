蘇格蘭周五在歐國盃D組賽事，作客以0:0賽和英格蘭，儘管兩戰後只得一分，仍然排在小組榜末，但隊長安德魯羅拔臣盛讚球隊的表現之餘，亦有信心周二在最後一場分組賽擊敗克羅地亞，首次出線16強。

「我認為我們是踢得較好的一隊。」效力利物浦的羅拔臣說。「球迷對和波感到很高興，但其實我們是有機會勝出的，我認為這一點沒有人可以爭拗。球隊與球迷都知道，我們仍有出線機會，所以下仗一定要保持這種水平的演出。我們在這一組還有漫漫長路要走。」

「我們還未完成出線的目標，但能夠戰至最後一場定生死，已算達到我的要求了。」羅拔臣補充說。

蘇格蘭周一在首場分組賽以0:2不敵捷克，領隊奇勒亦認為球隊今仗表現大有起色。他說：「跟周一之戰相比，球員今仗有很大改善，能夠平息部份批評聲音真好。我們知道來到這裏（溫布萊）比賽，形勢上定會處於下風，但對於球員能夠善用皮球創造機會，我感到十分高興。我們目前只有一分，要晉級下一階段的話，就要擊敗克羅地亞。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波