【德國 0:1 葡萄牙】

22分鐘，葡萄牙右路開短角球，傳中至尾柱的魯賓戴亞斯二傳中路，但未有隊友接應。

【德國 0:1 葡萄牙】

15分鐘，德國一次右路攻勢，葡萄牙解圍後落在貝拿度施華腳下策動反擊，長傳予右路的祖達後，後者隨即交予中路的C朗門前掃入先開紀錄，C朗亦射入個人於歐國盃決賽周的第12球。

【德國 0:0 葡萄牙】

10分鐘，德國前鋒夏維斯禁區頂起腳，葡萄牙門將柏迪斯奧撲出不遠，基拿比上前接應後傳中，可惜被葡萄牙快一步解圍。

【德國 0:0 葡萄牙】

6分鐘，德國的右路傳中，尾柱接應的左衞翼魯賓高辛斯一抽破網，不過因中路嘗試接應的基拿比處於越位位置，球證推翻入球。

12:00am更新

【德國 0:0 葡萄牙】

上半場開波！

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歐國盃次輪分組賽F組大戰，由德國主場迎戰葡萄牙。今場葡萄牙派出的正選11人與上場大勝匈牙利3:0一仗相同，前線繼續有基斯坦奴朗拿度（C朗）、貝拿度施華、般奴費南迪斯及迪亞高祖達合作攻堅；至於主場出擊的德國繼續排出3-4-3陣式，前場有夏維斯、湯馬士梅拿及基拿比在陣。

德國正選陣容（3-4-3）

門將：紐亞

後衞：馬菲亞斯真達、曉姆斯、魯迪格

中場：甘美治、卻奧斯、根度簡、魯賓高辛斯

前鋒：夏維斯、基拿比、湯馬士梅拿

葡萄牙正選陣容（4-2-3-1）

門將：魯爾柏迪斯奧

後衞：尼爾遜施美度、比比、魯賓戴亞斯、拉菲爾古里路

中場：丹尼路彭利拿、威廉卡維奴

中場：迪亞高祖達、般奴費南迪斯、貝拿度施華

前鋒：基斯坦奴朗拿度

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