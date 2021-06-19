被視為奪標熱門之一的英格蘭，周五在D組第二輪賽事，只能以0:0賽和蘇格蘭，當中身為隊長的哈利卡尼表現沉寂，更於74分被拉舒福特入替。這位27歲前鋒賽後就淡化事件，指領隊修夫基純粹是因為戰術需要而作出調動。

「這是球賽的一部份，領隊認為那是正確的決定，你必須接受，就是這樣。」哈利卡尼說。

上季獨攬英超神射手及助攻王寶座的哈利卡尼今仗疲態畢露，據Sofascore網站統計，他在74分鐘上陣時間內只觸球19次，全場未有「中龍」射門，傳球成功率只得64%（11次傳球7次成功），表現令人失望，修夫基亦表示，換入拉舒福特是要為三獅軍團注入動力。

「我們需要更多從蘇格蘭守將身後插入，拉舒福特可以帶來這種能量。我們要基於臨場觀察，作出這些決定。」修夫基說。「我們全隊可以反省一下，這當然是由我開始。大家要表現得再好一點。我們沒有創造出足夠的攻門機會，表現並不足以取勝，我們要就此作出檢討。」

縱使未能提前出線，但卡尼對以首名晉級16強仍然抱有信心。「這不是我們的最佳演出，但現在離出線又近了一分，這是我們的終極目標。今仗的賽果很合理，我們都明白歐國盃沒有輕鬆的比賽，蘇格蘭真的很拚命戰鬥。」他說。「幾日後就要跟捷克進行另一場大戰，這不是最理想的情況，但我們的確離晉級近了一步。我們要一步一步繼續前進。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波