亞協盃J組將於下周三展開，香港代表東方龍獅今日公佈球員名單，只有艾華頓一位外援出會戰此賽事，而林恩許和王力威兩位在本地賽不當外援的球員，將以外援身份出戰亞協盃。另外，東方與理文兩隊香港代表的職球員今日開始進入亞協盃「隔離泡泡」。

應屆菁英盃盟主東方在本地球季完結後陣容有大變動，李志堅只保留總監一職，主教練一職由盧比度頂替。球員方面，辛祖和盧卡斯兩大前鋒已離隊，另外，杜度、艾華度及利馬均因傷而不會出戰亞協盃，因此東方今次只有艾華頓、林恩許和小將王力威三名外援，本地球員方面，翟廷峯、費蘭度和曾文輝都因傷而沒有註冊。

東方與理文的職球員今日開始進入「隔離泡泡」，除訓練和比賽外，均不能離開酒店。與兩隊同處J組的尚有中華台北代表臺南市FC及蒙古的220體育會，其中臺南市FC早前已抵港，今日開始可以到球場訓練。

將出戰亞冠盃的傑志則明日出發前往泰國，該隊的港腳與主教練朱志光會由巴林直接飛往當地，球員名單會待明日公佈。如無意外，傑志會註冊應屆香港足球先生丹恩奴域、巴爾拿及基爾頓作外援，朴俊炯為亞援，杜馬思和謝家強均無緣出戰。傑志主力門將王振鵬仍有傷，料入籍兵保羅為傑志亞協盃首選門將。

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