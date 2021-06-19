墨西哥因在早前的兩場奧運資格賽，有主場球迷高叫歧視同性戀的口號，被國際足總（FIFA）罰未來兩場世界盃外圍賽主場賽事均需閉門進行，墨西哥足協亦要被罰款47,020英鎊（約50萬港元）。

FIFA周五表示，今年三月墨西哥在兩場奧運資格賽，於瓜達拉哈拉的主場分別面對美國及多明尼加，惟該國有球迷針對對手門將，持續高叫反對同性戀的口號。因此墨西哥被罰於未來兩場世盃外主場賽事，分別是今年九月鬥牙買加及十月面對加拿大的比賽，均需在主場內閉門作賽，墨西哥足協同時被罰款47,020鎊。

FIFA亦稱，紀律委員會正成立小組調查上月墨西哥在美國阿靈頓縣鬥冰島的友賽，該仗同樣有墨西哥球迷高呼歧視同性戀的口號。

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