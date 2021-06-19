據ESPN名記Adrian Wojnarowski周五報道，帶領太陽打入西岸決賽的後衞Ｄ卜克（Devin Booker） 以及巫師控衞比爾（Bradley Beal），已承諾會為美國國家隊出戰今夏的東京奧運，「夢之隊」目前有五位NBA球員代表出戰。

卜克正忙着帶領太陽備戰隊史上自2010年後首個西岸決賽，對手將是周五淘汰爵士的快艇，倘若他們能晉級打入總決賽，最遲更會打至7月22日才結束。而東京奧運將在7月23日開幕，美國隊將會在該月25日出戰A組首場小組賽鬥法國，意味着這位太陽後衞在下季10月開季前，所得到的休息時間將非常少。卜克周五跟比爾承諾為美國隊出戰奧運，是兩位首次踏上奧運舞台，不過比爾本在2016巴西里約奧運及2019年籃球世界盃都被美國隊選入名單，但他先後以傷患及家庭原因退出。入選三屆明星賽的比爾，今季亦是首次入選NBA最佳陣容三隊，本季為巫師拿下生涯最佳場均的31.3分。

力爭四連霸的美國夢之隊，目前除有卜克及比爾，還有早前答應出戰的拓荒者球星尼拉特（Damian Lillard）、勇士前鋒祖蒙特格連（Draymond Green）、塞爾特人新星塔圖（Jayson Tatum）。

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