周六歐國盃F組賽事，匈牙利在主場超過6萬名球迷的見證下，成功1:1逼和奪冠大熱的法國。在上半場尾段匈牙利先開紀錄之後，場邊就發生了有趣的一幕，當匈牙利後衞阿迪拿費奧拿入球後忘形衝到場邊慶祝，竟然將在場邊未有留意球賽的一名女主持嚇到「O晒嘴」。

賽前未有被外界看好的匈牙利，本以為今場面對法國又會再吞下一場慘敗，惟球隊在上半場補時，靠費奧拿殺入禁區射近柱得手，助匈牙利射入今屆歐國盃的首個入球。在大熱法國身上取得入球，費奧拿顯得相當興奮，更立即跑到場邊與主場球迷慶祝。只不過當時場邊有一名女主持未有留意到費奧拿跑近，隨後更被後者拍枱的行為嚇到「O嘴」，隨後這名女主持得知有鏡頭正在捕捉自己時，只好露出尷尬笑容並且舉起左手一起慶祝。

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