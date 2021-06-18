周五英格蘭於主場與蘇格蘭踢成0:0，首戰面對捷克慘吞兩蛋的蘇格蘭，今場有基蘭泰亞尼復出，加上本來司職中場的麥湯文尼移後踢中堅之下，防守依然相當穩健，令到英格蘭全場9次射門只得1次中目標。相反連續兩場踢正選的射手哈利卡尼，今場又繼續表現低迷，而且在73分鐘就被修夫基換下，未知卡維特利雲或是拉舒福特能否在最後一仗鬥捷克會否覓得正選上場機會。

英格蘭球員評分

門將：比克福特（7分）

後衞：列斯占士（7.5分）、史東斯（7分）、泰朗明斯（7分）、勞基梳爾（7分）

中場：迪格蘭賴斯（6分）、加雲菲臘斯（6.5分）

中場：菲爾科頓（6.5分）、美臣蒙特（7分）、史達寧（6.5分）

前鋒：哈利卡尼（6分）

蘇格蘭球員評分

門將：大衛馬素爾（6.5分）

後衞：麥湯米尼（6.5分）、格蘭漢尼（7分）、基蘭泰亞尼（7分）

中場：奧東納（6.5分）、比利基莫亞（6分）、約翰麥甘尼（6.5分）、卡林麥基哥（6分）、安德魯羅拔臣（6.5分）

前鋒：賴登戴基斯（7分）、查阿當斯（6.5分）

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