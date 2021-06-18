周五歐國盃D組賽事，克羅地亞在先失一球的情況下，於下半場才能夠以1:1逼和捷克，總算保住出線的希望。上半場其實克羅地亞整隊發揮一般，而且大多數時間都處於捱打的狀態，直至下半場這個情況才有所改善。至於換邊後由右翼移到左翼的比列錫，明顯表現較上半場對辦，而且靠着個人能力射入克羅地亞今屆歐國盃的首個入球之餘，亦令克羅地亞未至於要出局。

今場比列錫本來與比卡奴分居左右兩翼，惟前者上半場在右邊的發揮實在一般，加上克羅地亞難以組織到有效的反擊，因此導致球隊在場面上一直處於下風。直至下半場比卡奴被收起之後，比列錫終於可以回到自己最擅長的左翼位，而且接應隊友快開的罰球之後，左路單對單面對華迪美高法爾，左右開弓的比列錫令到對方實在難以防守，一個假動作就擺脫對手推大位射成1:1盡顯功架，而且這個入球協助克羅地亞搶回1分，因此出線仍未絕望。

根據統計，今場比列錫全場一共錄得兩腳射門皆命中目標，而且送出了1次的關鍵傳送。不過比列錫除了在邊路用速度挑戰對手之餘，這名32歲效力國際米蘭的翼鋒一共贏得4次空中對抗，為兩軍當中最多的球員。

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