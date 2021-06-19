周六歐國盃早場，有F組的法國作客鬥匈牙利，法國上場一球小勝德國表現不俗，今仗面對首戰慘吞葡萄牙三蛋的匈牙利勝算甚高，讓一球/球半照敲上盤。

法國上仗藉德國守將曉姆斯早段擺烏龍，1:0小勝全取3分。雖然法國在首戰沒有球員取得入球，但球隊表現對辦，當中基利安麥巴比下半場曾經破網，可惜越位在先入球無效，但球隊還有老將賓施馬，以及在國家隊表現明顯較醒神的基沙文，法國攻擊線既成熟又可靠。

法國前中後三線粒粒皆星，特別是中場線，除有車路士防守中場尼高路簡迪外，保羅普巴的演出與在曼聯時判若兩人，全場助攻助守，賽後更成為最佳球員，相信今仗兩人將會繼續助法國統治中場。

另邊廂，上仗主場出擊的匈牙利，雖然有全場爆滿的主場球迷支持下，但比賽尾段連失三球敗予葡萄牙。事實上，匈牙利發揮並不佳，若非葡萄牙上半場把握力差，半場未必能守和對手，今仗面對中後場實力更強的法國，不太看好，撐法國上盤。

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