【E組】

西班牙在歐國盃E組首戰連番失機下僅和瑞典，周六對波蘭已沒有太多失分空間，備受壓力的主教練安歷基此戰會否收起上場屢失良機的中鋒艾華路莫拉達則受到各方關注。

一度被視為奪標大熱的西班牙首戰對瑞典有高達八成控球權，可惜未能將控球轉化為入球，安歷基堅持以艾華路莫拉達為正選，可惜這位季內在祖雲達斯未獲重用的射手，似乎需要時間拾回射門鞋，連番失機下，球隊失分而回，安帥賽後力撐莫拉達，也堅持以此控傳踢法爭取成績。

意大利名帥卡比路在西班牙首戰後公開指，「狂牛兵」強調控球踢法是會令對手大部份時間沒有機會踢波，球員不停防守而感沮喪，這說明此踢法有其可取之處，但目前問題是未能入球，環顧西班牙球壇，中鋒是沒有太多選擇，莫拉達成了安歷基此賽首選。

有不少評論質疑，安歷基為何不安排季內在維利爾有好表現的謝拉特摩蘭奴正選，但此子實際不是正中鋒，且不受球迷支持。安歷基此戰應變，如變仍未見改善，可能陷入進退兩難之局，如前線以莫拉達拍摩蘭奴又如何呢，球迷可在比賽中找到答案。

波蘭首戰對斯洛伐克一分不保，還有基祖華克停賽。波蘭整體表現不過不失，球員似乎應付這個級數賽事是有點吃力，此戰遇狂牛必定捱打。

鄭兆聰（now Sports足球評述員）