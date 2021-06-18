英格蘭與蘇格蘭在大賽中相遇，比賽所包含的意義未開波已經超出比賽本身。時至今日，雖然不會再有蘇格蘭球迷在賽前狂噓《天佑女皇》，或者在場內與英格蘭球迷講手發生流血事件。但因為脫歐及疫情等問題，蘇格蘭民族黨有意再次發起獨立公投，恩怨情仇再度被勾起。與其等待不知會否來臨的獨立，還不如在球場上令英格蘭出醜更痛快。

回歸比賽本身，雖然蘇格蘭今仗排出10人英格蘭外流兵陣式，但兩軍實力明顯就有差距，比賽從一開始的主題就是三獅軍團如何有耐性地瓦解靠「Braveheart」支撐住的蘇格蘭防守。可以說坐鎮主場的英格蘭完全被南下的蘇格蘭打疾，除了史東斯一記無人看管的頭槌外，上半場更有威脅的明顯是蘇格蘭。上仗以跑動帶動全隊的加雲菲臘斯今仗頗為遜色，與對手小將比利基莫亞的較勁中反而處於下風，甚至連上仗開賽初20分鐘的銳利度亦拿不出來。

易邊再戰英格蘭把握對手尚未企穩陣腳，打出全場最具威脅的一段攻勢，不過當蘇格蘭成功捱過以後，英格蘭再度陷入無以為計，即使萬眾期待的基亞利殊登場，但全場最有威脅的攻門仍然來自對手前鋒的賴登戴基斯的起腳，幸好被列斯占士門護空門。蘇格蘭贏掌聲地和波，最應該感謝的還是英格蘭，趕及復出的基蘭泰亞尼、尾段門前捨身護球的麥湯米尼，以及最後獲歐洲足協選為最佳球員的比利基莫亞，現時全數於英超的頂級球會搵食，其經驗及能力都對蘇軍帶來莫大裨益。當然，不要輕視一顆「Braveheart」，沒有輸硬的比賽，蘇格蘭做到了，出線與否還是要看下一戰對克羅地亞的表現。

0:0和波，是溫布萊球場自07年完成重建後英格蘭第二場0:0的正式比賽，修夫基麾下中前場缺乏創造力的問題又一次被擺在檯面。上仗還可以說因為忌諱克羅地亞的能力，加上下半場先開紀錄下可以踢得更保守，但今仗面對實力有距離的英格蘭，全場未有一刻控制比賽絕對令人失望。哈利卡尼低沉的狀態相信令英迷最為擔心，全場這位27歲射手參與度仍然非常低，兩戰過後只有18腳成功傳送，未有任何一腳射門中框，修夫基是否有辦法短時間內解決是一大問題。

如若要為英格蘭這場和波找出正面訊息的話，有球迷在BBC的即時討論如是說，「記住，小組次名出線面對的是瑞典或者斯洛伐克，首名就要鬥法國、葡萄牙，或者德國，這是神級走線計劃的一部份。」

文：亨少

（Braveheart-港譯《驚世未了緣》，米路吉遜主演電影，改編13世紀蘇格蘭民族英雄William Wallace對抗英格蘭國王愛德華一世的事蹟）

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