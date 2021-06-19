港隊再傳喜訊，香港男子射擊運動員陳浩輝奧運積分達標，獲男子25米手槍速射賽參賽資格，港隊今屆奧運入場券增至41張。

東京奧運射擊賽設有15項目，包括男、女子組定向飛靶、50米步槍三姿、25米手槍速射、10米氣步槍、10米氣手槍及不定向飛靶，後三項另設團體賽。15項總計有360席參賽名額，每個地區最多可派30人出賽，陳浩輝雖未於世錦賽等奧運入圍賽直接達標，但25米手槍速射賽尚有參賽餘額，由於陳浩輝已達奧運最低參賽資格分數（MQS），據國際射擊運動聯合會官網資料顯示，他獲得以出戰男子25米手槍速射賽。

36歲的陳浩輝現時世界排名67，他曾出戰世錦賽、亞錦賽等大型賽事，2018年世錦賽他於25米手槍速射賽以565環排第53位，同年亦獲東南亞射擊錦標賽25米手槍速射冠軍。香港射擊隊對上一次派員參戰奧運為2012年倫敦奧運，當年葉珮兒於女子10米氣手槍排第49。

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