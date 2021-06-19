丹麥中場基斯甸艾歷臣安裝心臟起搏器後已經出院，但因意大利規定所限，他或未能繼續意甲生涯，意大利傳媒則報道，國際米蘭有意另覓人選取代其位，而曼聯中場雲迪碧克是三個可能人選之一。

艾歷臣上周六在丹麥0:1不敵芬蘭的歐洲國家盃分組中突然倒地並一度心臟停頓，送院留醫檢查後，周四同意安裝心臟起搏器，完成手術後已於周五出院。由於意大利足總規定，植入心臟起搏器的球員不能參加意甲，表示29歲的艾歷臣的意甲很可能就此結束，而這將取決於醫生建議他是暫時還是永久安裝心臟起搏器。

據Calciomercato報道，意甲冠軍國際米蘭已為填補艾歷臣的位置作準備，上季效力曼聯的雲迪碧克是國際有意的三名人選之一。因鼠蹊傷勢錯過了歐國盃的荷蘭中場雲迪碧克，上季只於英超為紅魔正選上陣4場，有傳他會在今夏離開奧脫福，而國際米蘭的可能目標還有車路士的高華錫以及即將約滿AC米蘭的查漢奴古。

儘管能否繼續效力國際米蘭存有疑問，艾歷臣的職業球員生涯其實不必就此告終，如2019年12月亦植入了心臟起搏器的荷蘭球星戴利白蘭特，便仍然效力荷甲勁旅阿積士。

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