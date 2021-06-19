上月已傳出曼聯有意以5,000萬鎊（約5.4億港元）收購皇家馬德里中堅華拉尼，盼這位法國中堅能與哈利馬古尼組成最強中堅組合，但據英媒周五報道指，「銀河艦隊」不滿意曼聯出價，並加碼叫到8,000萬英鎊（約8.6億港元），不過紅魔仍有信心可成功收購華拉尼。

有指領隊蘇斯克查早前已向紅魔明確表示，希望簽下多名球員爭奪聯賽冠軍，華拉尼就是其中的人選。蘇B認為此子的經驗和能力足以取代域陀連迪路夫和艾歷拜利的位置，與馬古尼成為球隊的正選中堅組合。有指曼聯早前出價5,000萬鎊收購這位法國中堅，惟遭到皇馬拒絕，銀河艦隊現更開價要求8,000萬鎊。若他成功來到奧脫福，他加上全球最貴後衛馬古尼的8,000萬鎊身價，兩位將成為足球史上最貴的中堅組合。

雖然皇馬的報價比預期中高，但據報曼聯仍有信心可在對方手上簽入華拉尼，這位28歲法國中堅目前與皇馬的合約只餘1年，加上對方目前仍負債9億歐元（約83億港元），相信皇馬不會希望冒險讓他下季免費走人。華拉尼被視為球壇其中一位最出色的中堅，他在過去的西甲球季與沙治奧拉莫斯合作緊守皇馬防線，已效力皇馬10年的他共贏得18座錦標，但有傳他已向球會表明希望尋求新挑戰，加上新帥安察洛堤上任，他今夏勢必離隊。

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