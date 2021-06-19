在首仗只能賽和智利1:1的阿根廷，周五在美洲盃A組第二輪賽事，憑着古度洛迪古斯取得個人首個國際賽入球，以1:0擊敗烏拉圭，並以2戰得4分暫列榜首。

雙方在開賽初段已踢得相當主動，7分鐘，美斯在禁局外起腳遠射，烏拉圭門將橫身樸出，但門前的拿達路馬天尼斯未能順利補中，錯失先開紀錄的黃金機會。戰至13分鐘，第11次代表阿根廷上陣的貝迪斯中場古度洛迪古斯，在遠柱接應美斯的左路傳中，頭槌攻入中柱彈入，取得個人在國家隊的第一個入球。

雙方今仗均出典型南美風格，全場出現頗多粗野攔截及犯規動作，可幸未有不愉快事件發生，阿根廷最終以1:0擊敗烏拉圭，打開今屆賽事勝利之門。

同日另一場賽事，智利藉着比尼頓在開賽後10分鐘的入球，以1:0小勝玻利維亞。總括積分榜形勢，阿根廷與智利同以2戰勝4分，暫時排在A組頭兩名，少踢一場的巴拉圭以3分排第3，烏拉圭與玻利維亞則同得0分，分列第4及第5位。

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