停辦一屆的香港足球明星選舉今午公佈各獎項獎名單，而季中加盟傑志，有「黑山伊巴」的丹恩奴域大熱當選「足球先生」，而傑志成今次頒獎禮的大贏家共奪8獎，主教練朱志光及左後衞丹尼獲選為最受球迷歡迎球星。效力愉園的前曼聯青年軍查理史葛入選「最佳11人」，同時成為球員之星。

足球明星選舉上季受疫情影響而停辦，而今季仍受疫情重擊，只餘菁英盃及聯賽的港超聯球季上月完成，而東方龍獅首捧菁英盃，傑志衛冕聯賽。足總今午透過足總社交平台公佈得獎名單，而傑志有艾里奧、丹尼、基爾頓及丹恩奴域入選「最佳11人」，丹恩奴域大熱獲選「足球先生」，丹尼獲選為「最受球迷歡迎球星」，今季重返母會的中場何振廷獲選為其中一位「最佳青年球員」，主教練朱志光是第三度膺「最佳教練」。

東方的港隊代表葉鴻輝第9次當選「最佳11人」的守門員，其隊友中堅艾華度及前鋒辛祖也在「最佳11人」名單入。天水圍飛馬兩名巴西外援古安奴及達施華雙雙入選，隊友孫銘謙是另一位「最佳青年球員」。縱使愉園在今季港超聯包尾，不過，今季加盟該隊的前曼聯中場查理史葛入選「最佳11人」，還以32張球員票而當選「球員之星」。

39歲的丹恩奴域加盟傑志半季是兩次演帽子戲法，五度梅開二度，以17球成超聯神射手，入選「最佳11人」之餘，更大熱高票當選最高榮譽的「足球先生」，並獲3萬元獎金，而他獲獎後感謝隊友協助，還透露來季見，似是暗示已與傑志傾妥續約，來季留效這本地冠軍球會，續領軍爭取蟬聯聯賽及續戰亞冠盃。

「2020/21香港足球明星選舉」得獎名單如下：

最佳11人

守門員：葉鴻輝(東方龍獅)

守衞：艾里奧(傑志)、丹尼(傑志)、艾華度(東方龍獅)、古安奴(天水圍飛馬)

中場：基爾頓(傑志)、查理史葛(愉園)、顏樂楓(理文)、達施華(天水圍飛馬)

前鋒：丹恩奴域(傑志)、辛祖(東方龍獅)

註：各獲10,000元獎金

個人獎項

足球先生：丹恩奴域(傑志)

獎金：30,000元

最佳教練：朱志光(傑志)

獎金：10,000元

最受歡迎球星、丹尼(傑志)

獎金：10,000元

球員之星：查理史葛(愉園)

獎金：10,000元

最佳青年球員：何振廷(傑志)、孫銘謙(天水圍飛馬)

獎金：10,000元

港超聯神射手：丹恩奴域(17球，傑志)

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