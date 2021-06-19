香港足球代表主教練麥柏倫本月約滿，足總主席貝鈞奇昨日主持完足總董事會後稱與麥柏倫續約「非當務之急」論，除惹來球迷狠批，理文主教練陳曉明也按捺不住，發聲指足總董事局只急董事選舉，對足球全無承擔。

港足在世盃外三戰全敗，以第4名完成分組賽，下一個重賽出戰明年2月的亞盃外第三圈，而亞洲足協將於下月1日抽籤分組，實距半年，但足總董事局經研究後認為要考慮與麥柏倫續約資源，要經政府審批，暫又未有賽事，加上董事局換屆，故交下屆董事會研究。

球迷對足總決定有不少負評，而理文主教練陳曉明周五晚在社交平台撰文，以「睇完忍咗成日，都係忍唔住出聲」為題，回應足總決定。他指：「麥柏倫好唔好各有說法，主觀沒有甚麼意見。香港隊沒有足夠時間準備是事實，他敢用青年球員是事實，合約期內成績不突出亦是事實，續就續，唔續就唔續，咩叫做非當務之急。」

他續指：「上任CEO離任足足年半才有新CEO上任。期間足總出過幾多災難級決定和公關。你只急自己所急(即係董事會選舉)，對真正足球之事全無承擔。香港隊教練聘用，唔急。技術總監離職，唔急。下年聯賽何時開始，唔急。聯賽可以容納幾多外援，唔急。下年有幾多對球隊參加聯賽，唔急。能否邀請有潛力的球隊參與超聯，唔急。」

他表示聘用港隊主教練及技術總監要經很多程序，是否等港隊有比賽時才開招聘，教練到步後有否足夠時間了解球員與球會溝通，及建立打法。他說：「不要畀我睇死到時又話趕唔切搵合適嘅人，圍威喂找個人做acting(執行)，skip過正常程序。全世界足總在FIFA(國際足協)的架構，最重要的三個職位分別是總幹事或行政總裁 、技術總監及主教練。這幾年來好像沒有幾多日是三個位置都同時到位。另外經常請錯人，當日用公帑決定聘用有關職位嘅人又有否需要負責？」

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