周五英格蘭在主場0:0悶和蘇格蘭，當家射手哈利卡尼表現持續沉寂，踢了74分鐘便退下火線。然而領隊修夫基改用愛將拉舒福特，頂替卡尼踢中鋒位置同樣表現不佳，進攻沒有Plan B，隨時影響英軍今屆爭霸前途。

熱刺球星卡尼是上季英超神射手，取得23個聯賽入球及助攻14次均是上季英超球員中最多，然而，這名27歲前鋒在今屆歐國盃比賽兩場表現均未見突出，兩戰共上陣156分鐘但沒有入球進賬，3次射門亦全部不中目標，與奪得金靴獎的2018世界盃首兩場比賽後5次射門中龍及取得5個入球有很大差距。

觀看修夫基今屆挑選的進攻人材，除了哈利卡尼之外，正宗中鋒人選只有愛華頓前鋒卡維特利雲，雖然這名24歲前鋒今屆在球會入球率不錯，但論能力或國家隊經驗，始終與卡尼仍有距離，二人的作用亦分別不大。

由於修夫基又沒有挑選速度型的箭頭奧尼屈堅斯，今仗打算變招時改用拉舒福特踢前鋒，雖然此子亦具備速度，不過在曼聯主要踢邊為主，身型較為單薄難以與中堅對抗，加上喜愛上腳的踢法，令福仔在前鋒位置的表現會較踢翼鋒時失色。

由此可見，卡維特利雲及拉舒福特都不是頂替卡尼擔正的理想人選，故預料領隊修夫基仍會將卡尼當作必然正選，如何重新激活卡尼成為最重要的課題。這兩仗在卡尼身邊的拍檔，是新秀菲爾科頓及純翼鋒史達寧，令卡尼獲得支援及傳送兼在所不足，在前線有孤掌難嗚的感覺，目前英媒最大聲音是改用創造型中場基亞利殊，頂替科頓或史達寧其中一人，增強英軍的創造性；甚至可以選擇改踢雙箭頭，安排福仔在卡尼身後二人互相合作，但領隊修夫基是否願意屈服作出戰術調整，這將是另一個問題。

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