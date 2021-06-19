東京奧運七人欖球終極外圍賽正於摩納哥舉行，香港男子隊今日（周六）旗開得勝，小組賽連贏牙買加及智利，肯定出線準決賽，周日將與法國對決，力爭首名。

今屆奧運七欖男、女子組各設12席，香港男子隊前年本有望藉亞洲區外圍賽出線，惜當時於決賽不敵南韓隊，需轉戰終極外圍賽，與另外11隊爭最後一席。受疫情影響，中國及巴西不派員出賽，與港隊同列B組的烏干達賽前則有隊員確診新型肺炎，臨時退賽。港隊今日於小組賽先鬥牙買加，憑華將姚錦成兩次達陣得手，以31:5先拔頭籌。第二戰鬥智利戰況遠為驚險，港隊雖先開紀錄，但對手其後追成5:7，禾獲特更因粗野攔截被罰黃牌暫時離場，港隊少戰一人防線現漏洞，智利把握機會反超10:7，易邊後更再次達陣，港隊落後至7:15。劣勢下港隊傾力反撲，先有姚錦成達陣追近，形勢逆轉，港隊氣勢如虹接連得分，終驚險反勝26:15，兩戰全勝，肯定出線準決賽，周日會鬥法國爭首名。

女子組方面，港隊首戰以31:10擊敗哥倫比亞，稍後將再鬥馬達加斯加和法國隊。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波