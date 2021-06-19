薛夫居里（Seth Curry）周五攻入24分，包括射入6個三分球，協助76人在NBA季後賽東岸第六回合，作客以104:99擊敗鷹隊，總場數追成3:3平手，雙方周日就會在費城進行第七回合生死戰。

鷹隊今仗初段表現較佳，打完第一節領先29:22，至半場仍以51:47帶頭，但76人在第三節傾力反撲，成功收復失地。完場前1分59秒，鷹隊一度憑着T楊格（Trae Young）的26呎外三分球，追至僅落後93:94，但艾比迪（Joel Embiid）隨即強攻籃底取得兩分，為76人穩住局勢，客軍最終贏104:99，場數追成3:3，要以Game 7一決高下。

T夏里士（Tobias Harris）今仗與「細咖喱」一樣，為76人貢獻了24分，包括在完場前13.3秒內射入4個罰球，艾比迪雖有8次失誤，但亦有22分及13個籃板球進賬，後備上陣的麥斯（Tyrese Maxey）則有16分斬獲。

T楊格攻入了全場最高的34分，並交出12次助攻，靴達（Kevin Huerter）與加連拿利（Danilo Gallinari）分別有17分及16分，卡比拿（Clint Capela）則有14分及11個籃球賽，但仍不足以為球隊扭轉敗局。

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