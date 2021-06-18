周五英格蘭在歐國盃D組分組賽，於主場迎戰蘇格蘭。雖然最終兩隊踢成0:0的和局，但今場頂替基爾獲加出任正選右閘的列斯占士表現出色，無論在攻守上都做足本分，下半場面對賴登戴基斯的勁射更以頭槌護空門，救回英軍一命。

賽前已經表明今場會復任正選的列斯占士，此役出任右閘的他在進攻上也有不少貢獻，交出了2次的關鍵傳送以及1次射門。上半場由於受限於蘇格蘭的反擊，占士未有太多後上的機會，直至下半場此子在禁區頂接應哈利卡尼的傳送嘗試一腳勁射，亦僅僅越楣而去，加上今場占士的傳球次數總共錄得81次為全隊最高，而且傳球成功率接近99%。此役面對蘇格蘭隊長安德魯羅拔臣多次疊瓦進攻，占士在防守上也沒有犯下太多失誤，令後者在進攻上的威脅大大減低。

最重要的是下半場在蘇格蘭壓上進攻時，戴基斯曾經有一次接應隊友頭槌二傳後射門，本來英軍門將比克福特已經舉手投降，不過門前的列斯占士成功頭槌護空門力保不失，若非占士成功護空門的話，相信英軍就連一分也無法搶走。

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