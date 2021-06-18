周四歐國盃上演三場分組賽，B組比利時以及C組的荷蘭同樣取三分出線，其中荷蘭藉迪比與杜費斯上下半場各建一功，以2:0擊敗奧地利，成為首支確定首名晉級席位的球隊。經歷連續兩項國際大賽缺席，荷蘭就算賽前被看輕，總算能迎難重生。

文：尊嘉

闊別了2016歐國盃以及2018世界盃決賽周的荷蘭，出席今屆歐國盃前其實有不少壞消息。早於去夏，教練朗奴高文突選擇「叛國」，認為巴塞隆拿的邀請比起為國爭光及復興更為重要而離開，逼使荷蘭要找來「廢帥」法蘭迪保亞接手領軍，執教之初錄得四場不勝，加上後防大將華基爾雲迪積克剛季在利物浦嚴重受傷，正選門將施利臣又因感染新冠肺炎缺陣，種種不穩因素籠罩在橙軍身上，相信沒有太多人會看好荷蘭前景。

不過，天無絕人之路，荷蘭在今屆分組卻抽好籤，對手只是烏克蘭、奧地利及北馬其頓，賽前雖有球評家認為實力最高的荷蘭仍存暗湧，但他們繼首場以3:2險勝烏克蘭後，周四再以2:0擊敗奧地利，成功取得C組首名出線。

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迪比開齋把握力待改善

論表現，荷蘭今仗不算完美，開賽初段雖已獲得12碼領先，但主將迪比全場六次攻門，竟多達五次未能命中目標，令球隊下半場一度陷於被動。幸奧地利進攻質素甚差，全隊8次射門僅1次命中目標，結果荷蘭再靠新星杜費斯的入球，鎖定2:0勝局。今戰亦是荷蘭連續第22場比賽，先開紀錄情況下最終亦能取勝。

勝在團結互補戰術不足

荷蘭今戰進攻上雖不如去仗銳利，傳球成功率約80%，但後防大將馬菲斯迪歷特復出，總算能保住清白身。前線迪比、韋拿杜姆及高大中鋒韋格賀斯的組合效果不佳，但迪保亞下半場換人收到效果，22歲新星當耶爾馬倫成功把握機會，利用速度突破對手防線送上助攻，亦為迪保亞漸漸擺脫「廢帥」之名，他的3-5-2陣式似乎讓荷蘭看到勝利的可能。迪保亞賽後說：「要在大賽爭標，便得在比賽中不斷成長。我們是一個整體，團結一心就是己隊的長處；而我們不時一起討論戰術，期望作出改善，這就是最可貴，荷蘭可踢得更好的原因。」

對比起法國、意大利、比利時、英格蘭、葡萄牙等列強，荷蘭可能較為遜色；若拿昔日告魯夫、尹巴士頓、尹佩斯等名將先後代表過的不同星級陣容時代，現時這批橙兵更加望塵莫及。被看低，比賽還是要踢。首名出線的荷蘭，將會碰上D/E/F的小組第三名，即有機會碰上「死亡F組」法德葡等對手。相信這支平民化的荷蘭，仍要繼續作出改進，才有能力與列強抗衡。