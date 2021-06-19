阿仙奴於過去的英超球季簽入多位猛將卻不進反退，最後更落得25年來首次無緣歐洲賽的局面，有部份人把矛頭指向表現不穩的隊長奧巴美揚，據報槍手現時願意犧牲這位加蓬前鋒，出售他套現來籌集資金，簽入另一位更出色的年輕射手，有指槍手就正在物色愛華頓前鋒卡維特利雲。

阿仙奴去夏簽入韋利安、湯馬士柏迪等猛將，惟季初就錄得7場不勝，聖誕節前夕更跌落第15位，雖然大軍下半季發力追上第8，球會仍然25年來首次無緣歐洲賽。槍手就有意在休季期提升前場的進攻實力，奧巴在上季聯賽上陣26場射入10球，表現不過不失，但球會需要出售一位頂級球星來籌集資金，據報奧巴就被放上貨架。阿仙奴有意賣走他套現，以簽入「拖肥糖」的英格蘭前鋒卡維特利雲，據報球會已開始展開洽談。

卡維特利雲早前有傳被曼聯相中，現時槍手就有意搶人，不過他們簽人前必須要先賣球員換取資金，多方消息均報稱奧巴會成為這宗買賣的犧牲品，並相信交易會在短時間內進行。卡維特利雲在過去的球季為愛華頓在聯賽上陣33場，射入16球。據悉法甲豪門巴黎聖日耳門和意甲的祖雲達斯都對奧巴感興趣。

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