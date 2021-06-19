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歐國盃●投注玄機｜大熱法國獅子撲兔 轉盤讓匈牙利球半/兩球

18分鐘前
周六早場匈牙利主場迎戰法國。

歐國盃分組賽「死亡F組」今晚上演，早場9:00pm冠軍大熱法國登場，與同組牌面實力最弱的匈牙利碰頭。該仗讓球初盤為法國讓一球/球半，繼續落飛下到今日下午轉盤為法國讓球半/兩球。

匈牙利vs法國

開賽時間：周六9:00pm

初盤

匈牙利受讓一球/球半

主勝：2.17倍

客勝：1.66倍

現時盤口*

匈牙利受讓球半/兩球

主勝：1.73倍

客勝：2.15倍

*截至今日5:00pm

德國vs葡萄牙

開賽時間：周日0:00am

初盤

德國讓平/半

主勝：1.88倍

客勝：1.88倍

現時盤口*

德國讓平/半

主勝：1.94倍

客勝：1.90倍

*截至今日5:00pm

西班牙vs波蘭

開賽時間：周日3:00am

初盤

西班牙讓一球/球半

主勝：1.7倍

客勝：2.1倍

現時盤口*

西班牙讓一球/球半

主勝：1.77倍

客勝：2.09倍

*截至今日5:00pm

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