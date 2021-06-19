周六早場匈牙利主場迎戰法國。
歐國盃分組賽「死亡F組」今晚上演，早場9:00pm冠軍大熱法國登場，與同組牌面實力最弱的匈牙利碰頭。該仗讓球初盤為法國讓一球/球半，繼續落飛下到今日下午轉盤為法國讓球半/兩球。
匈牙利vs法國
開賽時間：周六9:00pm
初盤
匈牙利受讓一球/球半
主勝：2.17倍
客勝：1.66倍
現時盤口*
匈牙利受讓球半/兩球
主勝：1.73倍
客勝：2.15倍
*截至今日5:00pm
德國vs葡萄牙
開賽時間：周日0:00am
初盤
德國讓平/半
主勝：1.88倍
客勝：1.88倍
現時盤口*
德國讓平/半
主勝：1.94倍
客勝：1.90倍
*截至今日5:00pm
西班牙vs波蘭
開賽時間：周日3:00am
初盤
西班牙讓一球/球半
主勝：1.7倍
客勝：2.1倍
現時盤口*
西班牙讓一球/球半
主勝：1.77倍
客勝：2.09倍
*截至今日5:00pm
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