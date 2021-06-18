停辦一屆的香港足球明星選舉今日公佈各獎項名單，據知季中加盟、協助傑志衞冕港超聯並轟入17球的「黑山伊巴」丹恩奴域，大熱當選足球先生，傑志另一老將丹尼則成票王，獲選為最受球迷歡迎球星。

上屆足球明星選舉受疫情影響而停辦，今季港超聯仍受疫情重擊，球季在取消銀牌及足總盃後，只餘菁英盃及聯賽於上月完成，當中東方龍獅首捧菁英盃，傑志則蟬聯港超聯；這兩支老牌球會亦成為今季這項表揚球員表現選舉的大贏家。

消息指，港超聯盟主傑志在今次選舉奪得多個獎項，當中季中從韓職FC大邱加盟的丹恩奴域，是今次選舉的星中之星，39歲的他聯賽上陣僅14次，已轟入17球，兩度中三元，四次梅開二度，成為港超聯神射手之餘，亦入選最佳11人，也大熱成為最高榮譽的「足球先生」得主。傑志其餘入選球員有中堅艾里奧及中場基爾頓。

長青樹丹尼最受歡迎

傑志長青左後衞丹尼在「最受球迷歡迎球星」力壓隊友丹恩奴域，成為票王，這位9月便40歲的守衞仍坐穩傑志正選左後衞位置，且全季也保持極穩定水準，獲球迷投票支持屬合情合理。傑志其餘獲獎的包括朱志光再成最佳教練，另外，傑志再有球員成為兩位最佳青年球員之一。

公眾投票結束前，東方球員出現「異常」得票，不少球員得票數都突破四位數，據悉，東方最終有三名球員入選，港隊門將葉鴻輝第9度入選最佳11人，中堅艾華度也入選，另外，已約滿東方的前鋒辛祖，季內合共攻入19球，為球季神射手，也在最佳11人中佔一席。

查理史葛料入最佳11人

其餘入選最佳11人的球員來自天水圍飛馬、理文及愉園，當中愉園獲選的據報為查理史葛。這位23歲中場今季加盟愉園後上陣22次，其後表現漸入佳境，4月10日對冠忠南區時更憑一記妙絕遠射攻入個人在港超聯首球，且看這位在香港重生的前曼聯青年軍最終是否在名單內。

此外，「香港足球明星選舉」今日以網上頒獎典禮形式揭曉，足總將邀請部份得獎者到場，但當中不包括傑志職球員。因傑志今日仍有安排操練，明日將起程到泰國預備亞冠盃J組分組賽，故球員不會出席足總明星選舉活動。而now Sports公佈將直播傑志首兩場對泰港及大阪櫻花，其餘賽事稍後公佈。

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