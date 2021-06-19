36歲的洛捷迪周五在美國選拔賽男子200米混合泳只能以第7名完成，無緣出線東京奧運，奧運生涯勢將就此落幕。

洛捷迪在過去四屆奧運會共取得包括6金在內的12面獎牌，成為奧運史上除「水神」費斯之後獲得最多獎牌的男子泳手。洛捷迪2011年在世界游泳錦標賽締造的1分54秒男子200混世界紀錄仍未被打破，惟他周五在美國奧運選拔賽的這個項目只能游出1分59秒67，以第7名完成，緣盡東京奧運。

以1分55秒44在這場比賽勝出的22歲泳手米高安德魯，以及在400混已出線、200混以1分56秒97得第2再獲入場券的卡利斯，在洛捷迪離開泳池上到泳池邊時與他擁抱，然後是在池邊與4歲兒子Caiden及2歲女兒Liv觀戰的洛捷迪妻子與丈夫擁抱，費斯亦由看台走到池邊給予洛捷迪一個安慰的擁抱。

洛捷迪賽後坦言非常感觸︰「我真的希望加入那支奧運隊，這可能是我生涯中最重要的一個游泳比賽，對我意義最重大的一個。未能成功並感覺我令所有人失望是最難受的事情之一。」

洛捷迪最初參加了美國選拔賽的六個項目，其後放棄了大部份，孤注一擲在他唯一真正有機會出線的200米混合泳，他打入了決賽但最終未能入圍東奧。洛捷迪說︰「我仍然想比賽，但另一次奧運選拔賽，我不知道，我將會（差不多）40歲。」

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