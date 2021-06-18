【Ｆ組】

死亡F組三強隊首輪表現對辦，主場出擊的匈牙利表現亦不算太差，只是末段失守才致落敗，同組高手林立，看來只能成為陪跑隊伍。

匈牙利第二輪對法國；客隊首輪對德國未展示出真正實力，但可看到中前場實力冠絕各隊，可以執行不同的踢法，每個位置亦有兩個頂級球員選擇，自然是奪冠大熱。匈牙利首戰面對葡萄牙發揮不俗，奈何尾段失球後兵敗如山倒，此戰遇實力可能更勝葡萄牙的法國，是難逃一敗。

德國對葡萄牙，「日耳曼兵」首戰中後場頗為穩健，中前場球員成功保持球隊一貫的控球在腳踢法，不過個人認為教練路維知道最大問題是球隊入球把握力偏低，利萊辛尼及迪姆華拿今季於球會表現中規中矩，後者的把握力更成為眾人話柄，故路維改以基拿比擔當中鋒，但其走動並不像一位正中鋒，等待隊友上前作支援，反而經常返回中場參與組織，讓兩翼球員湯馬士梅拿及夏維斯多點空位，以輔鋒角色插入對方守衞身後，可惜效果不理想，相信路維在排陣及踢法會作出改變，會否將在曼城有極佳表現的根度簡推上前，將成勝負關鍵。

葡萄牙上場對匈牙利進攻板斧欠奉，若不是後備入替的球員為球隊作出更多拉扯走動，基斯坦奴朗拿度未必可連入兩球；預計四平八穩的德國可擊敗攻力平平的葡萄牙。

丘建威（now Sports足球評述員）