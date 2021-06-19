《蘋果》特別製作全新體育節目《EURO借富》，由前香港5人足球代表黃耀富和YouTube球評家何Wayne(何冠寰)做主持，第2集繼續由前香港隊隊長陳偉豪任嘉賓主持，大談這個球壇盛事，足本重溫可按此。

周六焦點比賽，自然是死亡F組德國主場鬥葡萄牙之戰，3位名家先討論葡萄牙進攻結構問題，兩位主力基斯坦奴朗拿度（C朗）及B費（般奴費南迪斯）位置問題；何Wayne覺得B費留在中路，位置與C朗重疊，而且他作為曼聯絕對主力，今季上陣時間甚高，疲態畢露，如果有時間讓他休息，之後發揮應該較佳。陳偉豪亦覺得葡萄牙中前場太多人用波，除了C朗、B費，連貝拿度施華、迪亞高祖達等都「用到波」，自然分薄他們的作用，不過球隊攻力沒有大問題。

對於德葡大戰，陳偉豪覺得葡萄牙3分在手，抱一分心態迎戰，決心不及德國，支持德國勝。黃耀富則覺得德國有走線之嫌，亦有抱一分保守政策，所以推介「和局」，何Wayne也推介和局。F組另一場法國對匈牙利，三位都覺得強弱懸殊，覺得法國可以輕鬆大勝。E組西班牙鬥波蘭，何Wayne與偉豪都覺得波蘭整體質素不足，西班牙可以取小組首勝。

足本重溫

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