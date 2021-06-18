【英格蘭0:0蘇格蘭】

11分鐘，英棺蘭角球攻勢，史東斯頭槌攻門中柱彈出。

【英格蘭0:0蘇格蘭】

4分鐘，蘇格蘭前場一次組織，奧當納在右路傳中，查阿當斯在禁區內撞射被史東斯擋出。

【英格蘭0:0蘇格蘭】

上半場開波！今場兩隊將會在雨中作戰，或許對於擅長踢高波的蘇格蘭較為有利。

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陣容短評：英格蘭今場在正選陣容中作出2個換人調動，左右兩閘改派列斯占士以及勞基梳爾踢正選，取代基爾獲加與捷比亞；蘇格蘭的正選陣容就有4個調動，基蘭泰亞尼傷癒復出之外，效力車路士的20歲小將比利基莫亞亦會正選上陣。

英格蘭正選陣容（4-2-3-1）

門將：比克福特

後衞：列斯占士、史東斯、泰朗明斯、勞基梳爾

中場：迪格蘭賴斯、加雲菲臘斯

中場：菲爾科頓、美臣蒙特、史達寧

前鋒：哈利卡尼

蘇格蘭（3-5-2）

門將：大衛馬素爾

後衞：麥湯米尼奧東納、格蘭漢尼、基蘭泰亞尼

中場：奧東納、比利基莫亞、約翰麥甘尼、卡林麥基哥、安德魯羅拔臣

前鋒：賴登戴基斯、查阿當斯

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周五歐國盃最焦點一戰必數D組的英格蘭大戰蘇格蘭，兩軍於96年歐國盃決賽周同樣曾於分組賽碰頭，今次為事隔25年後再次於歐國盃正面交鋒，賽前大戰氣氛已經極為濃厚。儘管蘇格蘭只分到3,000張門票，但據天空體育報道，有多達20,000球迷南下倫敦等待比賽。英國啤酒及酒吧協會賽前估計，單在比賽日英蘇兩地將會出售高達1,480萬品脫（pints）啤酒，以1品脫節合約570毫升，即預計球迷將喝下84億毫升啤酒，連Dee哥的一噸啤酒都可以轉眼消化。

賽前有消息指出，今仗主隊英格蘭將有兩個位置調動，左右二閘將由上仗的基爾獲加及捷比亞換成列斯占士及勞基梳爾，另外上仗因傷缺陣的哈利馬古尼亦有機會後備上陣。至於蘇格蘭方面，上仗全失三分後已令出線形勢極為凶險，上場缺陣的阿仙奴後衞基蘭泰亞尼，有傳他已可以候命今仗有望復出。

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