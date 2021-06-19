歐洲國家盃周三上演三場分組賽，頭場9點鐘有F組的匈牙利主場對法國，凌晨12點有同組另一場大戰，由德國對衞冕的葡萄牙，半夜3點場就E組的西班牙對波蘭。

第一場

F組︰匈牙利 vs 法國

開賽時間：19/06 9:00pm

（Now616及618台直播 ）

- 法國歷來8次作客對匈牙利的賽事，都是在布達佩斯舉行，但戰績只有1勝1和6負。不過，法國對上一次作客鬥匈牙利1990年3月贏3:1，名宿簡東拿更在該仗梅開二度。

- 兩隊最近一次交手是在2005年5月31日的一場國際友誼賽，當時法國於梅斯主場以2:1擊敗匈牙利

- 自1994年起，法國已連續打入13項大賽決賽周，並曾5度殺入決賽，贏得3項冠軍，包括1998及2018年世界盃，以及2000年歐國盃。

第二場

F組︰德國 vs 葡萄牙

開賽時間：20/06 0:00am

（ViuTV99、Now616及618台直播 ）

- 在首場分組賽獨建兩功的葡萄牙隊長基斯坦奴朗拿度，於5屆歐國盃合共已入了11球，是賽事史上的入球王。

- 葡萄牙歷來18次與德國交手，只得3勝5和10負。

- 今次已是德國連續第26次出戰包括世界盃及歐國盃的國際大賽決賽周。

第三場

F組︰西班牙 vs 波蘭

開賽時間：20/06 3:00am

（Now616及618台直播 ）

- 西班牙歷來10次與波蘭對壘，錄得8勝1和1負的絕對優勢。

- 西班牙曾1964、2008及2012年三度贏得歐國盃冠軍，與德國（包括西德）並列賽事奪冠次數最多的球隊。他們亦是歷首次成功衞冕的球隊。

- 波蘭射手利雲度夫斯基在120場國際賽已攻入66球，但在過去12場大賽決賽周賽事，卻只有兩球進賬。

多對球會隊友將在今仗打對台，包括拿玻里的法比安彭拿與施連斯基、祖雲達斯的艾華路莫拉達與施捷斯尼，以及列斯聯的迪亞高洛蘭迪與基列治。

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