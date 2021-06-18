今仗德葡大戰，有兩大世界級中場交鋒，德國的卻奧斯大鬥葡萄牙般奴費南迪斯（B費）。前者在球會和國家隊幾乎贏盡所有，唯獨欠歐國盃；B費個人能力備受推崇，但在會以至國家隊的錦標都不多，他亦表示今屆葡萄牙的陣容，與16年冠軍隊相比，仍有不足。

31歲的卻奧斯不論在球會和國家隊都非常成功，效力皇家馬德里贏下14項錦標，當中包括2次西甲和3次歐聯；在德國隊他更是多年來的必然主力，是14年世盃封王的功臣之一，他的獎盃櫃卻獨欠一座歐國盃。雖然今屆德國首仗不敵法國，但卻奧斯亦交出高水準的表現，傳球成功率達94%外，全場更有7次攔截為全隊最高。

至於B費近兩季在曼聯的表現有目共睹，今季有英超上陣37場交出18球12助攻，是球隊今季的最佳球員。不過，在5年前葡萄牙贏下歐國盃時，當時仍在意甲打拼的他未獲徵召。如今他已經成為葡萄牙主力，他表示目前球隊難與16年陣容比較：「這很難比較，5年前球隊贏下冠軍。我不知道現在球隊是否更強，但假如球隊今季再次捧盃，成就將與5年前一樣。」

他更指葡萄牙最強不是基斯坦奴朗拿度（C朗）：「C朗很有影響力，是能為球隊帶來不同的球員。但葡萄牙最有價值是球隊整個團體，正如C朗自己亦指，每位球員都發揮出最佳的水準，才是對球隊最好的事。」

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