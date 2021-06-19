里約奧運金牌得主古沙，周五在俄勒岡州尤金舉行的美國奧運田徑選拔賽投出23米37，打破保持了31年的男子鉛球世界紀錄，成功取得下月東京奧運入場券。

28歲的古沙今年1月已經在阿肯色州一項田徑中，以22米82刷新了美國同胞尼斯保持的男子鉛球室內世績，周五較早時候進竹行的初賽中，古沙投出史上第五佳的22米92，顯示他目前狀態甚佳。結果，上月曾經投出今年最佳23米01的古沙，周五晚在決賽的第四次試投造出23米37，打破班尼斯於1990年5月創出之23米12男子鉛球世界紀錄並在選拔賽勝出，而與他一同征戰東奧的還有以22米34得第二名的2019年世界冠軍高華斯，以及投出21米92得第三的奧特達爾。

古沙2019年在多哈世界田徑錦標賽取得亞軍，2020年雖然新冠病毒全球大流行，但他因自己製作了鉛球投擲圈，仍可以保持訓練。另外，身高6呎7吋的他每日消耗約5,000卡路里，以維持約320磅左右的體重，其飲食包括上午的兩個早餐捲餅，午餐的一磅碎牛肉，以及晚上送餐服務四份的其中三份，盡顯締造佳績的決心。

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