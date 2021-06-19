網隊主教練尼殊（Steve Nash）證實，陣中「三巨頭」之一的明星控球後衞K艾榮（Kyrie Irving）因為足踝傷患仍未痊癒，肯定會缺席周六（香港時間周日上午）在主場對公鹿的季後賽東岸次圈第七回合生死戰。

網隊周四作客以89:104不敵公鹿後，場數數追平3:3，兩隊將以Game 7決一高下，爭奪東岸決賽席位。ESPN周五報道指，在次圈第四回合受傷、並已缺陣兩場的K艾榮，離復出仍有一段距離。不過，尼殊強調K艾榮並未提早收咧，假如網隊能夠晉級，他將有望在接下來的比賽上陣。

現年29歲的K艾榮，在今屆季後賽上陣9仗，場均錄得22.7分、5.8個籃板球及3.4次助攻。網隊今季在杜蘭特（Kevin Durant）、夏登（James Harden）及K艾榮壓陣下，廣被視為奪標大熱門，但「三巨頭」接連受傷，亦令該隊行情有所回落。

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