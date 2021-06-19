快艇周五在主將尼納特（Kawhi Leonard）因傷缺陣下，藉着奇兵曼恩（Terance Mann）攻入39分，於NBA季後賽西岸四強第六回合，主場以131:119擊敗爵士，總場數贏4:2，創會51年來首度打入分岸決賽，並將與太陽爭奪總決賽席位。

尼納特因為右膝受創，令快艇一度陷於苦戰，半場更落後50:72，至第三節更曾被拋離25分之多，但在將士用命下，該隊隨打出一段75:40的攻勢，最終以奇蹟反勝131:119，並成功克服先輸兩個回合的劣勢，連贏四場晉級。

今仗代替尼納特出任正選的曼恩， 21次起手轟入15球，包括在三分線外10投7中，合共取得39分，而且全場未有犯下失誤。保羅佐治（Paul George）在46分鐘出場時間內，貢獻了28分、9個籃板球及7次助攻，而列治積遜（Reggie Jackson）也有27分及10次助攻。

爵士方面，米曹（Donovan Mitchell）繼續有耀眼演出，獨得39分、9個籃板球及交出9次助攻，萊斯奧尼爾（Royce O’Neale）與恩高斯（Joe Ingles）各有21分斬獲，但最終仍然功虧一簣。

快艇在西岸決賽的對手，將會是由舊將基斯保羅（Chris Paul、CP3）率領的太陽。快艇近年曾在CP3協助下三度打入西岸次圈，可惜均告無功而還，但他們今季在尼納特缺陣下，反而成功打破宿命。今屆西決首回合周日（香港時間周一凌晨）就會在鳳凰城開打，但CP3因為確診新冠肺炎，預料將無法上場。

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