歐國A組意大利6分已出線，威爾斯有4分，亦有相當的基礎。瑞士對土耳其是不由自主的生死戰，賽和兩敗俱傷。行程上意大利仍在羅馬，土耳其繼續留在巴庫，其他兩隊兩邊飛。天氣兩邊都是我們深夜三時多才入黑，頗熱的，意大利上場有球員末段抽筋便是例子。

意大利氣勢如虹，要再提是平均年齡不小，基亞連尼傷肌肉是警號。由於無論首次名都不留在羅馬 （8強有一場，但意大利不會在那邊路），對手也沒法肯定，加上賽和也首名，文仙尼極可能今場輪換。威爾斯憑更佳結構擊敗有點混亂的土耳其，今場陣容應不大變，礙於意大利超強勢，主教練派治可能更傾向收縮而快攻，艾朗藍斯會明顯調節上落。論實力仍以意大利更強，但若在後段仍是和局的話，兩隊有明顯目標下，可能一起減速。

土耳其雖然士氣不俗， 2002世盃教練根尼斯亦不斷籌謀，但球隊是越踢越沒辦法，最令球迷失望是AC米蘭主力查漢奴古，上仗下半場應忍痛換走，因為失誤實太多，整隊亦失卻聯繫與組織。瑞士首場對威爾斯形勢不錯，次仗對意大利大敗，失球顯示後防是沒有統籌，也沒甚互相提場；若能改善，縱觀兩場，瑞士是些微較平均的。

歐國盃客席名家貼士(20/06)

何輝：星期日4意大利1:1(6.5)

陳偉豪：星期日4意大利2:0(5.75) x 星期日5瑞士1:1(7)

陳婉婷：星期日4意大利0:0(8.75) x 星期日5瑞士2:1(7)

譚拔士：星期日4意大利勝(1.4) x 星期日5瑞士勝[-1](2.75)

鄭兆聰：星期日4意大利勝(1.4) x 星期日5瑞士勝(1.6)

丘建威：星期日5瑞士(上)

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